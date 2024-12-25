Економіка

У Харкові доведеться перезапускати систему опалення, – Терехов
25 Грудня 2024 11:11
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опалення, терехов
Наслідки ракетних ударів РФ по ТЕЦ-5 у Харкові, квітень 2024 року / Фото: Суспільне Харків

Сьогодні вранці Харків став жертвою чергової масованої ракетної атаки по обʼєктах енергетики, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Ворог запустив 12 ракет, більшість з яких були націлені на котельні, ТЕЦ та інші обʼєкти електроенергетики міста.

“Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики – значна частина Харкова без опалення. На теперішній час постраждали чотири людини”, – підкреслив мер.

Однак, як зазначив Терехов, вдалося забезпечити роботу міського електротранспорту, а комунальні служби працюють над відновленням тепла та перезапуском системи опалення.

“Зараз у Харкові відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним. Я закликаю харківʼян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, зберігати тепло у своїх домівках”, – підсумував мер.

У сезоні 2022-2023 систему опалення у Харкові перезапускали вісім разів.

Зранку 25 грудня росіяни провели масштабну ракетну атаку по Україні. Вибухи лунали в низці регіонів — Харкові, Івано-Франківську, Дніпрі, Кременчуці, Кривому Розі. Під ударом була енергетична інфраструктура.


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