У Харкові доведеться перезапускати систему опалення, – Терехов

Сьогодні вранці Харків став жертвою чергової масованої ракетної атаки по обʼєктах енергетики, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Ворог запустив 12 ракет, більшість з яких були націлені на котельні, ТЕЦ та інші обʼєкти електроенергетики міста.
“Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики – значна частина Харкова без опалення. На теперішній час постраждали чотири людини”, – підкреслив мер.
Однак, як зазначив Терехов, вдалося забезпечити роботу міського електротранспорту, а комунальні служби працюють над відновленням тепла та перезапуском системи опалення.
“Зараз у Харкові відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним. Я закликаю харківʼян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, зберігати тепло у своїх домівках”, – підсумував мер.
У сезоні 2022-2023 систему опалення у Харкові перезапускали вісім разів.
Зранку 25 грудня росіяни провели масштабну ракетну атаку по Україні. Вибухи лунали в низці регіонів — Харкові, Івано-Франківську, Дніпрі, Кременчуці, Кривому Розі. Під ударом була енергетична інфраструктура.