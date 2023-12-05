Суспільство

У Раді пропонують передбачити можливість вручення повістки електронною поштою та рекомендованим листом

5 Грудня 2023 18:50
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мобілізація

В Україні напрацьовується законопроєкт, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту та рекомендованим листом.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник президента у Раді, член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

“У законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка”, – сказав Веніславський.

За словами представника президента у Раді, в Україні вже фактично діє електронний кабінет військовозобов’язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані.

“Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон. Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації. Тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих своїх обов’язків. Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів”, – сказав Федір Веніславський.

Член комітету з питань нацбезпеки та оборони наголосив, що ці норми є в законопроєкті, який ще напрацьовується. Він ще не зареєстрований. Дискусії ще продовжуються. Проте є всі шанси зареєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня.


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