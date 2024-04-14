Політика

У Раді немає жодних постанов, які могли б заблокувати підписання закону про мобілізацію

14 Квітня 2024 17:27
читать на русском →
мобілізація
Добровольці, які хочуть вступити до 3-ї ОШБ ЗСУ, слухають інструктора під час базової підготовки, 9 січня 2024 / Фото Reuters

У Раді повідомляють, що, найімовірніше, президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про мобілізацію протягом двох тижнів.

Про це заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в ефірі телемарафону.

“Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано – і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць”, – сказав він.

За його словами, наразі у Раді немає жодних постанов, які могли б заблокувати підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

“За два попередні (дні) їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде”, – додав віцеспікер.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Квітня 2024 19:58

Протягом доби зафіксовано 42 бойових зіткнення – Генштаб
14 Квітня 2024 20:37

У Дніпрі та Любимівській громаді вже 12 постраждалих від уламків ракети
14 Квітня 2024 20:12

Повторні огляди обмежено придатних почнуться з середини травня – Міноборони
14 Квітня 2024 18:56

Над Дніпром збито ще одну крилату ракету
14 Квітня 2024 18:15

Над Чорним морем збито дві російські ракети
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки