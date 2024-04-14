У Раді немає жодних постанов, які могли б заблокувати підписання закону про мобілізацію

У Раді повідомляють, що, найімовірніше, президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про мобілізацію протягом двох тижнів.

Про це заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в ефірі телемарафону.

“Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано – і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць”, – сказав він.

За його словами, наразі у Раді немає жодних постанов, які могли б заблокувати підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

“За два попередні (дні) їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде”, – додав віцеспікер.