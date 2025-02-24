У Раді не вистачило голосів ухвалити постанову про підтримку демократії

Верховна Рада не змогла схвалити постанову, яка передбачала, що президент Володимир Зеленський продовжить виконувати свої повноваження до завершення воєнного стану.

Як повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, документ підтримали 218 парламентарів, тоді як необхідний мінімум – 226 голосів. За словами Ірини Геращенко, на засіданні були присутні лише 244 депутати.

Проєкт мав назву “Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ”. У ньому наголошувалося на необхідності дотримання принципу інституційної безперервності влади під час дії воєнного стану.

Документ також містив тезу, що президент повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного глави держави відповідно до статті 108 Конституції України.