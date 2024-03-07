Суспільство

У Раді допускають лише одне обмеження для ухилянтів

7 Березня 2024 08:55
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мобілізація
Член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський / Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки допускає лише одне обмеження для ухилянтів у новому урядовому законопроєкті про мобілізацію.

Про це розповів член комітету Федір Веніславський під час брифінгу.

Веніславський нагадав, що в законопроєкті пропонується за зверненням ТЦК і СП у судовому порядку обмежувати права громадян, а саме їхнє право на розпорядження грошима на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортним засобом.

“Депутати наразі дійшли консенсусу, і ми допускаємо тільки одне обмеження — права на керування транспортними засобами, якщо людина не виконала вимогу ТЦК і не з’явилася для оформлення документів, для уточнення даних або не з’явилася за повісткою, яку отримала”, — сказав Веніславський.

За словами Веніславського, законопроєкт може потрапити в сесійну залу Ради на розгляд у другому читанні до кінця березня.


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