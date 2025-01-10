У Путіна заявили, що готові до зустрічі з Трампом

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін “без жодних попередніх умов” готовий до зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, Путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів із міжнародними лідерами, зокрема і з американським президентом.

“Жодних умов для цього не потрібно, важливо, щоб була взаємна готовність і політична воля вести діалог та вирішувати проблеми через переговори”, — зазначив Пєсков.

Він також додав, що російська влада помічає готовність Трампа до таких зустрічей, однак про конкретні кроки, щодо організації, поки що не йдеться.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп зявив, що ведуться підготовчі роботи для його зустрічі з Путіним.

Виступаючи перед республіканськими губернаторами у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, Трамп зазначив, що його метою є припинення війни між Росією та Україною.

“Він хоче зустрітися, і ми готуємо це”, — заявив Трамп, не уточнивши конкретної дати майбутніх переговорів, але підтвердивши, що питання зустрічі активно обговорюється.