Політика

Трамп заявив, що Путін хоче зустрітися з ним і сторони ведуть підготовку до такої зустрічі
10 Січня 2025 07:00
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Обраний президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS
Обраний президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що ведуться підготовчі роботи для його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед республіканськими губернаторами у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, Трамп зазначив, що його метою є припинення війни між Росією та Україною.

“Він хоче зустрітися, і ми готуємо це”, — заявив Трамп, не уточнивши конкретної дати майбутніх переговорів, але підтвердивши, що питання зустрічі активно обговорюється.

Президент України Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання, що Трамп може відіграти ключову роль у завершенні війни та зупинці агресії Кремля.

На запитання про формат зустрічі — саміт чи запрошення лідерів до США — Трамп згадав про війну в Україні, наголосивши, що її необхідно завершити.

“Президент Путін бажає зустрічі, він говорив про це публічно. Ми повинні покласти край цій війні. Це кривавий безлад”, — підсумував обраний президент.


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