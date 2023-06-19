Політика

У Путіна прокоментували недопуск ООН до лівобережжя Херсонщини

19 Червня 2023 15:05
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пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що окупанти не допускають представників ООН на лівобережжя Херсонщини для евакуації місцевих, бо їм “важко гарантувати безпеку” і взагалі є “нюанси”.

Про це пишуть пропагандистські видання РФ.

“Там постійні обстріли йдуть, постійні провокації, обстрілюються цивільні об’єкти, обстрілюються люди, населення, гинуть люди, тому тут все це дуже складно – дуже складно забезпечити їм безпеку”, – сказав представник Кремля.

Пєсков також заявив, що не знає точно всіх нюансів, прокоментувавши заяву координатора ООН з гуманітарних питань на Україні.

“Там само дуже багато питань: як переходити, де лінія зіткнення, забезпечення безпеки”, – заявив він.


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