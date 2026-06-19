        Політика

        Пєсков прокоментував атаку дронів на Москву та дав “цінну” пораду

        Віктор Алєксєєв
        19 Червня 2026 14:59
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        Дмитро Пєсков / Фото: ТАСС
        Дмитро Пєсков / Фото: ТАСС

        За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російські удари по Україні триватимуть і надалі.

        Так він прокоментував атаку безпілотників на Москву.

        Пєсков заявив, що дронові атаки продовжуються, а російські сили протиповітряної оборони, за його словами, демонструють високі показники роботи. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін регулярно отримує зведення про ситуацію — кілька разів на день і за потреби в будь-який час.

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        Коментуючи наслідки російських ударів по Україні, представник Кремля закликав шукати більше відео з українських міст.

        «Шукайте більше зйомок із різних міст України. Зйомки вражаючі за результатами ударів наших збройних сил. Ці удари продовжуватимуться», — заявив Пєсков.


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