Пєсков прокоментував атаку дронів на Москву та дав “цінну” пораду

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російські удари по Україні триватимуть і надалі.

Так він прокоментував атаку безпілотників на Москву.

Пєсков заявив, що дронові атаки продовжуються, а російські сили протиповітряної оборони, за його словами, демонструють високі показники роботи. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін регулярно отримує зведення про ситуацію — кілька разів на день і за потреби в будь-який час.

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Коментуючи наслідки російських ударів по Україні, представник Кремля закликав шукати більше відео з українських міст.

«Шукайте більше зйомок із різних міст України. Зйомки вражаючі за результатами ударів наших збройних сил. Ці удари продовжуватимуться», — заявив Пєсков.