        Політика

        Reuters: Кремль заперечив отримання супутникової розвідки від Китаю, заявивши про власні космічні ресурси

        Сергій Бордовський
        6 Жовтня 2025 21:22
        читать на русском →
        Речник Кремля Дмитро Пєсков / Фото: REUTERS
        Речник Кремля Дмитро Пєсков / Фото: REUTERS

        Росія володіє достатніми власними ресурсами, зокрема космічними, для виконання всіх завдань у межах війни проти України, — заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи твердження Києва про передачу Китаєм супутникової розвідки Москві.

        Про це пише Reuters.

        Пєсков зробив цю заяву у відповідь на слова українського представника Олега Александрова з Управління зовнішньої розвідки, який у коментарі агентству «Укрінформ» стверджував, що Китай нібито надає Росії дані супутникової розвідки щодо цілей в Україні, включно з об’єктами, що мають іноземні інвестиції.

        Реклама
        Реклама

        «Ми маємо власні можливості, включаючи космічні, для виконання всіх завдань, які ставить спеціальна військова операція», — заявив Пєсков журналістам у понеділок.

        Як зазначає Reuters, реакція Кремля не містила прямого спростування, але підкреслювала самодостатність російських сил.

        Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, під час нічної масованої атаки Росії на Україну були зафіксовані проліти щонайменше трьох китайських розвідувальних супутників над західними регіонами країни.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини