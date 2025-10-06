Reuters: Кремль заперечив отримання супутникової розвідки від Китаю, заявивши про власні космічні ресурси

Росія володіє достатніми власними ресурсами, зокрема космічними, для виконання всіх завдань у межах війни проти України, — заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи твердження Києва про передачу Китаєм супутникової розвідки Москві.

Про це пише Reuters.

Пєсков зробив цю заяву у відповідь на слова українського представника Олега Александрова з Управління зовнішньої розвідки, який у коментарі агентству «Укрінформ» стверджував, що Китай нібито надає Росії дані супутникової розвідки щодо цілей в Україні, включно з об’єктами, що мають іноземні інвестиції.

«Ми маємо власні можливості, включаючи космічні, для виконання всіх завдань, які ставить спеціальна військова операція», — заявив Пєсков журналістам у понеділок.

Як зазначає Reuters, реакція Кремля не містила прямого спростування, але підкреслювала самодостатність російських сил.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, під час нічної масованої атаки Росії на Україну були зафіксовані проліти щонайменше трьох китайських розвідувальних супутників над західними регіонами країни.