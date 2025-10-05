Над Заходом України помітили щонайменше три китайські розвідувальні супутники під час російського удару

Під час нічної масованої атаки Росії на Україну були зафіксовані проліти щонайменше трьох китайських розвідувальних супутників над західними регіонами країни. Про це повідомляє видання Мілітарний.

За даними джерела, супутники спостерігали за ситуацією в повітряному просторі України одночасно з атаками російських дронів і ракет. Їхній проліт зафіксували на низькій орбіті, що дозволяє отримувати детальну інформацію.

Аналітики припускають, що присутність таких супутників над українським фронтом може свідчити про інформаційно-розвідувальну співпрацю між Китаєм і Росією, зокрема обмін супутниковими даними щодо повітряного простору, руху авіації та систем ППО.

