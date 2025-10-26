Пєсков: “Путін визнає щирість намірів Трампа, але завершити війну за одну ніч неможливо”

Російський диктатор Володимир Путін «цінує щире бажання Дональда Трампа допомогти у врегулюванні українського конфлікту». Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі журналісту Павлу Зарубіну, повідомлять російські ЗМІ.

За словами Пєскова, російська влада «високо оцінює» готовність Трампа сприяти мирному процесу, однак вважає, що «вирішити це питання за одну ніч неможливо».

Водночас Пєсков заявив, що мирне врегулювання перебуває на паузі, і звинуватив у цьому Україну, яку, за його словами, «щодня провокують європейці» до продовження бойових дій.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що у разі його повернення до влади США він зможе «швидко завершити війну між Росією та Україною», пропонуючи себе посередником між Києвом і Москвою.