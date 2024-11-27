Суспільство

У прифронтовому Покровську залишаються 11,5 тис. жителів
27 Листопада 2024 17:39
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покровськ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Покровську, що на Донеччині, наразі залишаються 32 дитини, а загальна кількість мешканців міста становить близько 11,5 тисяч осіб. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.

За його словами, гуманітарна ситуація у місті відносно стабільна: функціонують благодійні організації, гуманітарна допомога, Укрпошта та кілька магазинів. Однак, незважаючи на це, Філашкін закликав мешканців евакуюватися через постійні обстріли, які російські війська здійснюють майже щодня.

“Місто регулярно обстрілюється, зокрема FPV-дронами, керованими авіабомбами і ствольною артилерією. Тому ми ще раз закликаємо людей виїжджати, аби зберегти своє життя і здоров’я”, — сказав він.

З початку минулого тижня з Покровської громади евакуйовано 111 дітей, з яких 11 — безпосередньо з Покровська. Зараз у місті залишаються 143 дитини. В цілому в 22 населених пунктах Донеччини, де оголошена примусова евакуація, залишаються ще 174 дитини.


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