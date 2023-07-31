У прокуратури залишилося три версії катастрофи вертольота з керівництвом МВС у Броварах

Слідство відкинуло версію навмисного аварії вертольота з керівництвом МВС на борту в Броварах, повідомив генпрокурор Андрій Костін в інтерв’ю “Укрінформу”.

“Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією чи зазіханням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом”, – сказав він.

Таким чином, у слідства залишилося три версії:

збиття літального апарату;

конфліктна ситуація на борту судна;

помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

За його словами, наразі розслідування, яке проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР та СБУ, триває. При цьому Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво.

До роботи залучили фахівців компанії Airbus Helicopters, а також фахівців Міністерства оборони, Нацполіції та Нацгвардії.

На сьогодні зібрано всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз.

“Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту”, – зазначив Костін.

Нагадаємо, внаслідок катастрофи у січні 2023 року загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович.

За даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких одна дитина.