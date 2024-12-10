У прокуратурі розповіли деталі ракетного удару по місту Златопіль на Харківщині

Унаслідок ракетної атаки російських військ на місто Златопіль у Лозівському районі Харківської області постраждали 10 мирних жителів.
Ракети влучили в центральну частину міста, завдавши значних руйнувань, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Серед пошкоджених об’єктів – приватні житлові будинки, адміністративні будівлі, банківська установа та автомобілі.
За попередньою інформацією, обстріл здійснено балістичними ракетами “Іскандер-М”. Прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.