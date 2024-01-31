У профільного комітету Ради “є питання” до нового законопроєкту про мобілізацію

Заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що у комітету залишаються питання до законопроєкту про мобілізацію.

“Ми висловили свої пропозиції про те, що потрібно змінити в цьому законопроєкті. Щось почули, щось недочули, мабуть, у Міністерстві оборони. Але з цим уже можна працювати та доопрацьовувати до другого читання”, — сказав він в ефірі телемарафону, передає NV.

Чернєв підкреслив, що за новим законопроєктом не будуть мобілізовані інваліди третьої групи.

За словами заступника голови комітету, також не повинно бути розсилки повісток електронною поштою, але згідно з проєктом закону, повістки можуть надсилати в електронний кабінет.

«Залишаються питання, але є з чим працювати. Також залишається відкритим питання відповідальності для людей, які не прийшли за повісткою. Ми наполягали на тому, щоб це не порушувало прав людини», — заявив він, уточнивши, що йдеться про блокування доступу до банківських рахунків.

Чернєв підкреслив, що комітет запрошуватиме представників Міноборони, щоб вони пояснили свою позицію.