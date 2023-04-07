У предстоятеля УПЦ МП Онуфрія знайшли російський паспорт

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів цієї релігійної організації мають російське громадянство, йдеться у розслідуванні видання “Українська правда”.

Журналістам вдалося отримати витяг із системи “Російський паспорт”, з якого стало відомо, що Онуфрій отримав російський паспорт у Москві 20 березня 2002 року.

“23 червня 2003 року він отримує ще й закордонний паспорт громадянина РФ. І він у нього не перший. У 1998 році священику в Москві вже видавали закордонний паспорт. А це означає, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж з 2002 року”, – йдеться у розслідуванні.

Крім того, як з’ясували журналісти, російські паспорти має понад 20 інших священників УПЦ МП. Зокрема, архієрей УПЦ МП та намісник Десятинного монастиря Юрій Харон. При цьому, як стверджує “Українська правда”, він у січні 2023 року, майже через рік після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, проводив службу в російській Казані , і у його “молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну”.

Також автори розслідування стверджують, що у грудні 2022 року російський паспорт отримав колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Олег Іванов, який співпрацював з окупантами під час їхнього вторгнення та втік до Бєлгорода після деокупації Ізюма.

Згідно з розслідуванням, російський паспорт мають такі клірики УПЦ МП:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Решту прізвищ “Українська правда” обіцяє опублікувати найближчим часом.