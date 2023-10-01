У Празі перейменували вулицю маршала Конєва

У понеділок на колишній вулиці Конєва в центральній частині Праги розпочнеться заміна табличок на вулицю Гартіга, на честь першого старости району Жижків, в якому вона розташована, тим самим буде реалізовано рішення мерії міста від 19 червня цього року, повідомило Чеське радіо.

“Ім’я радянського маршала Івана Конєва вулиця в районі Жижків носила з 1947 року. Рішенням мерії Праги від 19 червня цього року вулиця перейменована. На табличках, які в понеділок почнуть розвішуватися на будинках вулиці, буде ім’я Карела Гартіга, який був наприкінці XIX століття першим (головою) населеного пункту Жижків, на території якого тоді була вулиця”, – наголошується в повідомленні.

Рішення про перейменування вулиці, яка починається неподалік Головного вокзалу і тягнеться більш ніж на три кілометри у східному напрямку, торкнеться приблизно п’яти тисяч громадян, які проживають або працюють на цій вулиці. Їм дається шість місяців для того, щоб безкоштовно обміняти свої особисті, службові чи фірмові документи.