У Празі хочуть обмежити швидкість руху до 30 км/год

Представники організації «Останнє покоління» (Poslední generace) спробували блокувати рух на північно-південній автомагістралі, одній з головних транспортних артерій чеської столиці, що простяглася через все місто.

Як передає A2larm, активісти домагаються запровадження у Празі суцільного обмеження швидкості руху транспорту на рівні 30 км/год. Вони вважають, що це підніме безпеку на дорогах столиці.

Наразі у всіх населених пунктах Чехії максимальна швидкість руху автомобілів обмежена 50 км/год. Проте муніципалітети мають право вводити додаткові заходи регулювання.