Суд у Нью-Йорку дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, які належать російському бізнесменові Костянтину Малофєєву, який перебуває під санкціями, передає Reuters.

Прокуратура домагалася арешту коштів Малофєєва на рахунку в денверському Sunflower Bank, які, за твердженням відомства, він намагався перевести своєму діловому партнеру порушуючи санкції, введені проти нього у 2014 році. Оскільки бізнесмен не заперечив вимогу про конфіскацію, прокурори заявили в четвер, що ці кошти мають бути конфісковані.

Агентство Reuters зазначає, що рішення судді окружного суду Пола Гардефа у федеральному суді Манхеттена стало першою постановою про конфіскацію активів російського олігарха з тих пір, як у 2022 році американське міністерство юстиції створило цільову міжвідомчу групу KleptoCapture, що забезпечує дотримання санкцій, введених США та їх союзниками у відповідь на вторгнення Росії до України.

Рішення суду відкриває шлях до можливого використання конфіскованих коштів на відновлення зруйнованої війною України.

Засновник телеканалу “Царгород” Костянтин Малофєєв вважається одним із прямих винуватців війни в Україні як важливе джерело фінансування сепаратистів у Криму та Донбасі починаючи з 2014 року.