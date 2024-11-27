Суспільство

У Познані ліквідують генконсульство РФ
27 Листопада 2024 21:23
читать на русском →
польща, посольство, рф
У Познані ліквідують генконсульство РФ / радіо Познань

У Познані, на заході Польщі, розпочався процес вивезення майна з генерального консульства Росії, яке має припинити свою діяльність до 30 листопада за рішенням міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Про це повідомляє радіо Познань

У середу вдень з території консульства демонтували інформаційну табличку з назвою установи польською та російською мовами. Працівники завантажували майно та особисті речі у вантажівку з дипломатичними номерами.

Консульство має завершити свою роботу до суботи, 30 листопада.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Листопада 2024 21:40

Зеленський: Умєров має досягти домовленостей із Сеулом щодо протидії Північній Кореї
27 Листопада 2024 20:23

Трамп призначив спеціального представника з питань України та РФ
27 Листопада 2024 19:39

Адміністрація Байдена закликає Україну мобілізувати з 18 років
27 Листопада 2024 17:47

Матір чотирьох дітей судитимуть за їх загибель у пожежі 
27 Листопада 2024 17:21

Україна отримає від Литви €5 млн на сонячні електростанції
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки