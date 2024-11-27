У Познані ліквідують генконсульство РФ

У Познані, на заході Польщі, розпочався процес вивезення майна з генерального консульства Росії, яке має припинити свою діяльність до 30 листопада за рішенням міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Про це повідомляє радіо Познань

У середу вдень з території консульства демонтували інформаційну табличку з назвою установи польською та російською мовами. Працівники завантажували майно та особисті речі у вантажівку з дипломатичними номерами.

Консульство має завершити свою роботу до суботи, 30 листопада.