Суспільство

У Повітряних силах ЗСУ запевнили, що готові до нових масованих атак

29 Жовтня 2023 12:33
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ппо

Сили РФ можуть готуватися до нових масованих обстрілів України, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми не те, що готуємося – ми готові. Тому що 24/7 – це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль», – сказав він.

Речник зазначив, що після численних атак за допомогою дронів та крилатих ракет російські військові взяли паузу, ймовірно, для того, щоб накопичити озброєння.

«Були паузи у них, бо не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора (28 жовтня) «Іскандери», сьогодні Х-59», – додав Ігнат.


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