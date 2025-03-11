Суспільство

У Повітряних силах заявили про збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79 БпЛА
11 Березня 2025 08:33
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Балістична ракета / Фото ілюстративне: Depositphotos
Балістична ракета / Фото ілюстративне: Depositphotos

У ніч на 11 березня, починаючи з 19:00 10 березня, РФ атакувала Україну балістичною ракетою “Іскандер-М”, яку запустили із району Таганрога. Також росіяни застосували для ударів 126 ударних БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:00 підтверджено збиття балістичної ракети “Іскандер-М”, 79 “шахедів” та інших безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

35 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.


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