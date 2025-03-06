У Повітряних силах скасували переведення інженерів 204-й бригади після розголосу у соцмережах

Повітряне командування “Захід” Повітряних сил ЗСУ проводить службову перевірку після появи в соцмережах відеозвернення військових 204-ї бригади тактичної авіації, які заявили про переведення інженерно-авіаційних фахівців до інших підрозділів ЗСУ.

У командуванні запевнили, що дотримуються рішення про недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей до інших родів і видів військ. Також повідомили, що за цим фактом розпочато службову перевірку, а рішення про переведення військових 204-ї бригади скасовано.

Командування нагадало про гарячу лінію (0 322 355 589), на яку можуть звертатися військові, якщо вважають своє переведення незаконним.