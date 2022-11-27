У Повітряних силах прокоментували можливість нового масованого обстрілу

Росія з різною періодичністю обстрілює цивільну та критичну інфраструктуру України ракетами та БПЛА. На жаль, поки ракет для нових атак у неї достатньо.

Однак високоточних ракет, які б’ють по енергетиці, сьогодні у країни-терористки залишилось не так вже й багато. Ба більше, навряд чи ворог може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що він витрачає.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Однак наразі ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Так, після кожного масованого удару та напередодні нового загарбники повинні проаналізувати наслідки попередньої атаки та визначитися, куди вони будуть бити. А на це потрібен час.

Також на підготовку, а відтак і частоту масованих ударів впливають й погодні умови. Вони мають значення, наприклад, для підняття авіації та безпосередньо фіксації обстрілів з повітря.

“І банально треба ракети ті самі перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність. Близько раз на тиждень може зберігатися”, – сказав Юрій Ігнат.

Також перед черговим ударом вони опираються не лише на дані руйнувань, а й на те, де удар відчули якомога сильніше та боляче.

“Вони проводять від обстрілу до обстрілу відповідну розвідку де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули і якомога боляче”, – повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ.