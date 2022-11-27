Новини

У Повітряних силах прокоментували можливість нового масованого обстрілу

27 Листопада 2022 13:51
103
ракетний удар

Росія з різною періодичністю обстрілює цивільну та критичну інфраструктуру України ракетами та БПЛА. На жаль, поки ракет для нових атак у неї достатньо.

Однак високоточних ракет, які б’ють по енергетиці, сьогодні у країни-терористки залишилось не так вже й багато. Ба більше, навряд чи ворог може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що він витрачає.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Однак наразі ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Так, після кожного масованого удару та напередодні нового загарбники повинні проаналізувати наслідки попередньої атаки та визначитися, куди вони будуть бити. А на це потрібен час.

Також на підготовку, а відтак і частоту масованих ударів впливають й погодні умови. Вони мають значення, наприклад, для підняття авіації та безпосередньо фіксації обстрілів з повітря.

“І банально треба ракети ті самі перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність. Близько раз на тиждень може зберігатися”, – сказав Юрій Ігнат.

Також перед черговим ударом вони опираються не лише на дані руйнувань, а й на те, де удар відчули якомога сильніше та боляче.

“Вони проводять від обстрілу до обстрілу відповідну розвідку де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули і якомога боляче”, – повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Листопада 2022 09:03
82

ЗСУ вдарили по скупченню окупантів, на окупованих територіях готують приховану мобілізацію
27 Листопада 2022 16:52
7

Моравецький підтвердив свою підтримку Україні та сказав коли закінчиться війна
27 Листопада 2022 14:45
70

Наступний тиждень може бути дуже важким, зробіть запаси, – Арахамія
27 Листопада 2022 12:56
37

Окупанти вцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон – ОВА
27 Листопада 2022 11:21
99

Росіяни можуть запустити інертні ракети щоб відволікти ППО, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
усі думки