Суспільство

У Повітряних Силах підтвердили загибель українського пілота Олексія Меся
29 Серпня 2024 19:11
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війна
Олексій Месь / Скриншот з відео

26 серпня під час виконання бойового завдання загинув льотчик Повітряних Сил ЗСУ Олексій Месь. Про це повідомляє Повітряне командування “Захід”.

“Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя”, – йдеться у повідомленні.

Прощальна процесія по загиблому україснькому пілоту / Фото: Повітряне командування “Захід”

29 серпня попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. 

Наказом Головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що український винищувач F-16 було втрачено в результаті авіакатастрофи в понеділок 26 серпня.

Повідомляється, що літак не був збитий вогнем противника, хоча авіакатастрофа сталася під час масованого ракетного удару. Найімовірніше, авіакатастрофа сталася через помилку пілота, пише WSJ.


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