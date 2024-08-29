У Повітряних Силах підтвердили загибель українського пілота Олексія Меся

26 серпня під час виконання бойового завдання загинув льотчик Повітряних Сил ЗСУ Олексій Месь. Про це повідомляє Повітряне командування “Захід”.

“Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя”, – йдеться у повідомленні.

Прощальна процесія по загиблому україснькому пілоту / Фото: Повітряне командування “Захід”

29 серпня попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29.

Наказом Головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що український винищувач F-16 було втрачено в результаті авіакатастрофи в понеділок 26 серпня.

Повідомляється, що літак не був збитий вогнем противника, хоча авіакатастрофа сталася під час масованого ракетного удару. Найімовірніше, авіакатастрофа сталася через помилку пілота, пише WSJ.