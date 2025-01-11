Суспільство

Сили оборони за ніч збили 47 ворожих дронів
11 Січня 2025 09:36
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Три ворожі БпЛА знищили учора прикордонники на Сумському напрямку / Фото ДПСУ
Три ворожі БпЛА знищили учора прикордонники на Сумському напрямку / Фото ДПСУ

У ніч на 11 січня 2025 року російські війська здійснили масовану атаку 74-ма ударними дронами типу «Shahed» та іншими безпілотниками-імітаторами. Напад відбувався з напрямків Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Масштаби атаки та захист

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних Сил.

Станом на 09:00 було знищено 47 ударних дронів типу «Shahed» та інших безпілотників у 11 областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській.

Наслідки атаки

Через падіння збитих дронів пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки та автотранспорт у семи областях. Попередньо, обійшлося без жертв. На місцях пошкоджень тривають роботи з ліквідації наслідків, постраждалим надається допомога.

Окрім цього, 27 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачено локаційно, що не спричинило негативних наслідків.


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