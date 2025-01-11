На Запоріжжі росіяни атакували цивільний автомобіль: загинула жінка, ще четверо поранені

Сьогодні, 11 січня, близько 06:15 ранку в Запорізької області російські війська атакували цивільний автомобіль ударним дроном. Інцидент стався у Приморському, коли п’ятеро місцевих жителів їхали на роботу.

Дрон влучив у передню частину “Таврії”, спричинивши вибух. На місці загинула 47-річна жінка. Водій, 45-річний чоловік, отримав тяжкі поранення. Ще троє пасажирів — чоловік 59-ти років та жінки 49-ти і 51-го років — постраждали, але їхній стан оцінюється як легший.

У Приморському на Запоріжжі росіяни ударним дроном вбили людину, ще четверо отримали поранення / Фото Нацполіція

Поліцейські з великими труднощами змогли наблизитися до місця події, щоб провести огляд та евакуювати тіло загиблої. Російські військові тримали у повітрі кілька ударних дронів, не дозволяючи підступитися до пошкодженого автомобіля.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки обстрілів і забезпечувати допомогу постраждалим.