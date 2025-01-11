Масштабна атака дронів на РФ: ППО нібито збили 85 безпілотників за ніч

Російські моніторингові та новинні канали повідомляють про масований наліт дронів на анексований Крим, Краснодарський край, Ростовську, Воронезьку та інші області Росії. За даними російського військового відомства, за минулу ніч нібито було знищено 85 безпілотників.

Із загальної кількості дронів 31 збито над акваторією Чорного моря, 16 – над Воронезькою областю і Краснодарським краєм, 14 – над Азовським морем, 4 – над Бєлгородською областю, 2 – над Тамбовською областю. Також по одному безпілотнику було перехоплено над Кримом і Курською областю.

Ситуація на місцях

В Анапі та Новоросійську, розташованих на чорноморському узбережжі Краснодарського краю, увімкнули сирени повітряної тривоги. Жителі цих міст повідомляють про роботу систем ППО. Про наслідки нальоту поки достовірної інформації немає. Нагадаємо, у Новоросійську розташований головний російський торговий порт на Чорному морі, а в районі Анапи виходить у море газопровід «Турецький потік».

У Воронезькій області губернатор заявив, що кілька безпілотників було збито над територією регіону. Небезпека ударів залишається високою, про що попереджає місцева влада. З Курської області надходять повідомлення про вибухи над обласним центром.

У Тамбовській області т.в.о. губернатора Євген Первишов повідомив, що два безпілотники врізалися в багатоквартирні будинки в місті Котовськ. За його словами, будівлі зазнали незначних пошкоджень, загоряння не сталося. Кілька людей постраждали від осколків скла, їм надано медичну допомогу. Телеграм-канали, близькі до силових структур, уточнюють, що постраждалих може бути щонайменше п’ятеро.

Закриття Кримського мосту

Рух Кримським мостом тимчасово перекрито. Про це повідомляє російський телеграм-канал, що спеціалізується на моніторингу ситуації на мосту і прилеглих територіях.

Ситуація залишається напруженою, про нові інциденти і подробиці нальоту повідомляють у режимі реального часу.