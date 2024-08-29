Суспільство

WSJ заявляє, що Україна втратила перший F-16
29 Серпня 2024 18:00
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війна, літаки
Українські винищувачі F-16 / Фото: Офіс президента

Український винищувач F-16 було втрачено в результаті авіакатастрофи в понеділок 26 серпня. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на американського чиновника.

Повідомляється, що літак не був збитий вогнем противника, хоча авіакатастрофа сталася під час масованого ракетного удару. Найімовірніше, авіакатастрофа сталася через помилку пілота, пише WSJ.

Уночі та вранці 26 серпня 2024 року російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України випустивши 127 ракет різних типів та 109 ударних безпілотників. Сили ППО збили 102 ракети та 99 “шахедів”.

Відомо, що F-16 брали участь у відбитті цієї атаки.


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