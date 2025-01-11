Економіка

МВФ: Загроза “тарифної війни” Трампа посилює глобальну економічну невизначеність
11 Січня 2025 10:00
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Глава МВФ Крісталіна Георгієва / Фото Reuters
Глава МВФ Крісталіна Георгієва / Фото Reuters

МВФ попередив, що побоювання навколо загрози Дональда Трампа запровадити торгові тарифи призводять до зростання вартості довгострокових запозичень і посилять тиск на світову економіку у 2025 році, пише Financial Times.

Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні в п’ятницю, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що глобальна економічна політика зіткнеться з «досить великою невизначеністю» в 2025 році, особливо навколо торговельної політики найбільшої економіки світу.

«Ця невизначеність фактично виражається в глобальному масштабі через більш високі довгострокові процентні ставки», – сказала Георгієва.

Дональд Трамп повертається в Білий дім, пообіцявши застосувати високі тарифи на імпорт до США з країн-торговельних партнерів, включно з загальними 20-відсотковими тарифами на всі товари.

Він також погрожує вдарити по Канаді та Мексиці – найбільшим торговельним партнерам США – 25-відсотковими тарифами, а також накласти додаткові 10 відсотків на китайські товари, що може означати початок нової ери глобальних торговельних воєн.

Союзники США з нетерпінням чекають, чи захоче новообраний президент негайно застосувати повні тарифи після своєї інавгурації 20 січня, або ж він почекає і застосує більш зважений підхід, який вдарить по конкретних галузях.

Крім торговельної політики, Георгієва зазначила, що в усьому світі існує «великий інтерес» до ширшого вибору економічної політики нової адміністрації Трампа, в тому числі щодо податків та дерегуляції.

Вплив торговельної політики особливо відчують країни, які «більш інтегровані в глобальний ланцюг поставок», сказала Георгієва.

Вона зробила попередній огляд деяких положень майбутнього Прогнозу розвитку світової економіки до 2025 року, який буде опублікований наступного тижня, вказуючи на те, що глобальне зростання «тримається стабільно».

Однак у загальній картині економічне зростання в США відбувається «трохи краще, ніж ми очікували», тоді як ЄС «дещо пригальмовує», – сказала вона.

Китай зіткнувся з дефляційним тиском і проблемами внутрішнього попиту, в той час як країни з низьким рівнем доходу «перебувають у ситуації, коли будь-який новий шок може вплинути на них досить негативно», додала вона.

За її словами, у 2025 році країни все ще стикатимуться зі спадщиною високих запозичень під час Covid, і їм потрібно буде провести фіскальну консолідацію, щоб поставити державний борг «на більш стійкий шлях».

«Для фіскальної політики виявилося дуже складно діяти оперативно, враховуючи суспільні настрої, і це підводить нас до того, що є нашим головним завданням у Фонді – це вирішення цієї головоломки низького зростання та високого боргу», – сказала вона.

Вона додала, що оскільки інфляція в США наближається до цільового показника ФРС, а нові дані свідчать про стійкий ринок праці, ФРС може зачекати на нові дані, перш ніж робити подальші зниження ставок.


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