Кримінал

Прикордонники Одещини затримали авто вщерть заповнене ухилянтами
11 Січня 2025 11:34
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На Одещині прикордонники зупинили авто, вщерть заповнене чоловіками. Водій і 10 пасажирів планували незаконно перетнути кордон із Молдовою / Фото ДПСУ
На Одещині прикордонники зупинили авто, вщерть заповнене чоловіками. Водій і 10 пасажирів планували незаконно перетнути кордон із Молдовою / Фото ДПСУ

Сьогодні вночі військовослужбовці Подільського загону зупинили автомобіль поблизу державного кордону, вщерть заповнений чоловіками призовного віку. Водій та його пасажири мали намір незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Як з’ясувалося, чоловіки з різних областей України, зокрема Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської, звернулися до організатора незаконної переправи через один із телеграм-каналів. Останній у свою чергу співпрацював з водієм, який мав переправити їх через кордон і залишитися на території Молдови. За свої послуги організатор вимагав від 7 до 10 тисяч доларів США за кожного клієнта на криптогаманець.

Завдяки пильності прикордонників план порушників було зірвано. Водію повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ст. 332 КК України). Щодо 10 пасажирів складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.


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