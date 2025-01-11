Хто такий майбутній канцлер Австрії Герберт Кікль?

Протягом багатьох років Герберта Кікля багато хто, зокрема й товариші по партії, вважав фігурою, яка найкраще підходить для роботи за лаштунками. «Айгенбротлер», жартували вони, – той, хто сам пече свій хліб. Тепер, схоже, він майже напевно стане наступним канцлером Австрії – одним із найуспішніших лідерів ультраправих, що повстали у Європі, пише Financial Times.

Минулої суботи коаліційні переговори між основними партіями Австрії зірвалися, що зробило 56-річного Кікля, чия партія «Свобода» набрала 29 відсотків голосів у вересні, провідним кандидатом на місце в Бальхаусплац, резиденції влади в Австрії.

Коли Кікль став лідером партії 2021 року, змінивши на посаді тимчасового лідера Норберта Хофера, який прийшов на зміну клубному Гайнцу-Крістіану Штраху, а до нього – харизматичному провокатору Йоргу Гайдеру, мало хто покладав на нього великі надії. Відомий як колюча фігура, що викликає розбіжності, хоча і володіє потужним вмінням переконувати, Кікль розглядався скоріше як запасний варіант, а не як лідер. П’ять років майже вічних політичних потрясінь у Відні змінили цю думку.

«Кікль з великим стратегічним терпінням позиціонує себе як сховище гніву і невдоволення в Австрії», – каже Маркус Хау, голова дослідницького відділу політичної консалтингової компанії VE Insight. «Він, без сумніву, найздібніший із партійних лідерів. Він терплячий і аналітичний. І він привніс дисципліну в партію, яка часто буває досить неспокійною».

Заснована 1956 року, Партія свободи вже давно бере участь у виборах і тричі входила до складу уряду, але ніколи не була провідною партією. За Кікла, як вважає багато хто в партії, вона нарешті вирвалася вперед.

Кікль народився 1968 року в сім’ї робітників на півдні Австрії, і його рання доля багато в чому була зумовлена державою соціального забезпечення, створеною домінуючою на той час соціал-демократичною партією. Місцева гімназія, яку він відвідував у Шпітталь-ан-дер-Драу, була абсолютно новою. Держава фінансувала його навчання в університеті.

1988 року Кікль вступив до Віденського університету на факультет журналістики та політології, але незабаром перевівся на філософський факультет. Саме там, захопившись лекціями професора Франца Унглера, він знайшов у німецькому філософі Гегелі інтелектуального провідника. «Діалектичний процес став частиною мене», – сказав він австрійському таблоїду Kronen Zeitung 2019 року.

Ця одержимість, можливо, пояснює одну з його політичних сильних сторін: говорити речі не тільки тому, що вони означають, а й тому, що він очікує реакції на них. Саме в цьому контексті, кажуть деякі аналітики, слід розглядати загравання Кікля з нацистськими гаслами – натяки на них були елементом нещодавньої передвиборчої кампанії Партії свободи. Кікл – не нацист, але його цілям відповідає те, що ліберальний істеблішмент з піною у рота твердить, що він нацист.

Кікль вступив у Партію свободи 1995 року, у той час, коли Гайдер змінював її імідж. Кікл бачив виступ Гайдера у своїй школі і був вражений. Через роки надійшла пропозиція про роботу – з номером, залишеним на бірдекелі (картона підставка під пивний келих) партійним апаратником. Кікл вхопився за цей шанс.

Ставши спічрайтером Гайдера, він відточив майстерність написання дотепних, підбурювальних гасел. Іноді він переходив межі, як, наприклад, 2001 року, коли Гайдер (у промові, написаній Кіклом) відповів на критику з боку лідера віденської єврейської громади Аріеля Музиканта: «Як до людини на ім’я Аріель може прилипнути стільки бруду?».

У 2005 році Гайдер пішов, щоб створити власну партію, що Кікль розцінив як зраду. Він залишився в Партії свободи і став міністром внутрішніх справ, коли партія увійшла в уряд як молодший партнер у 2017 році.

Висміюваний ліберальною пресою за такі «домашні» проєкти, як одержимість кінною поліцією, він спокійно намагався переробити міністерство. Переконаний у тому, що розвідувальна служба Австрії глибоко ворожа, він спробував реорганізувати її. Поліцейський рейд на її територію 2018 року змусив інші західні спецслужби розірвати контакти з Австрією.

Саме в цей час Ян Марсалек із Wirecard, викритий FT 2020 року як російський шпигун, був зайнятий налагодженням зв’язків із людьми, близькими до міністра внутрішніх справ. На сьогодні суперечки навколо партії «Свобода» та її близькості до Росії обійшли Кікла стороною. Хоча Кікл публічно виступав проти підтримки України і санкцій проти Росії, він ніколи не був членом основної русофільської фракції партії.

Коли 2019 року Штрахе був знятий на Ібіці, як він випрошував підтримку у племінниці фальшивого російського олігарха – скандал, що призвів до падіння уряду, – Кікл був вражений. На зустрічі лідерів партії Кікл увійшов до кімнати і двома словами – «ось і все» – завершив кар’єру свого лідера.

«Кікль абсолютно не вписується в традиційні крила партії», – каже Лотар Хебельт, австрійський історик і давній прихильник партії. «Він не є ні німецьким націоналістом-буршеншафтлером [членом студентського братства], ні ліберальним прихильником вільного ринку».

Канцлерство стало б для Кікля потужною кафедрою. Він уже довів свою спроможність, із задоволенням беручи участь у передвиборчій кампанії, під час якої виголошував запальні промови під захоплені оплески.

Спорт – ще одна велика пристрасть у житті аскета. Його ім’я постійно фігурує в змаганнях на витривалість по всій Європі: екстремальний тріатлон Celtman у Шотландії та Evergreen Endurance Triathlon у Шамоні.

Виступаючи у вівторок, Кікл звернувся до своїх потенційних партнерів по коаліції, Народної партії, з посланням: погоджуйтеся на значно меншу роль в уряді. В іншому разі, сказав він, «я можу сказати, що це все».

«Будуть нові вибори», – пригрозив він, додавши з невимушеною впевненістю спортсмена, який грає довгу гру проти виснаженого суперника: “Ми готові”.