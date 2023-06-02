Кримінал

У порту Бердянська могли бути уражені російські С-300

2 Червня 2023 20:29
8
читать на русском →
бердянськ

Представники української влади тимчасово окупованого Бердянська припускають, що внаслідок ракетного удару ЗСУ по Бердянському морському порту могли бути уражені російські системи С-300. Про це заявила очільниця міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, передає Радіо Свобода.

«Що саме пошкоджено, ми не можемо точно сказати, але є непідтверджена інформація, що це були установки протиповітряної оборони, зокрема, С-300», – сказала Галіцина.

Також, за словами чиновниці, підтверджується інформація, що після удару по порту його акваторію залишили два судна.

«На початку цього тижня два судна зайшли до Бердянського порту, на них завантажували врожай минулого року та металобрухт. Сьогодні після вдалої роботи ЗСУ обидва судна покинули акваторію Бердянського порту», – відзначила очільниця міської військової адміністрації.

Системи протиповітряної оборони, зокрема, і С-300, російські військові на лінії фронту часто використовують не за прямим призначенням, а для обстрілів цивільної інфраструктури.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Червня 2023 18:56
19

В районі Мар’їнки відбито 8 атак росіян – Генштаб
2 Червня 2023 20:03
25

Зеленський відзначив вдалі дії 92-ї омбр з Чугуєва, яка “рухається вперед”
2 Червня 2023 19:45
22

Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос, обіграв росіянку
2 Червня 2023 19:25
14

Блінкен: Миру потрібна сильна Україна
2 Червня 2023 19:04
31

Ворог вдарив авіабомбами по Ківшарівці – загинуло двоє людей
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
усі думки