Політика

У порт Маріуполя зайшли відразу три російські судна

15 Жовтня 2023 20:02
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маріуполь

У порту окупованого Маріуполя було помічено одночасно три російські вантажні судна. Про це повідомив помічник законного українського мера міста Петро Андрющенко, уточнивши, що таке сталося “вперше від початку окупації”.

За його словами, всього окупанти задіяли чотири судна класу РМ3 через свою “цивільну” фірму “РКС-НР”. “Однак щоб три одночасно – ще не було. Якщо це не перешвартування ліберійських судів, то це погана новина для нас”, – написав помічник маріупольського мера.

Крім того, за його словами, на території порту помічені “нові бетонні конструкції та якісь нові вантажні контейнери”. “Спробуватимемо дізнатися, що там”, – зазначив Андрющенко, додавши, що ситуацію може змінити “Велика Бавовна (що) просто зійде з небес та спростить нам все”, “бо там нічого цивільного точно немає”.

При цьому Петро Андрющенко звернув увагу на публікацію офіційного Telegram-каналу окупаційної влади Маріуполя, в якому йдеться, що вперше до міста прибули під завантаження “відразу три цивільні судна”. “Навіть не знаю, як до цього ставитись”, – додав він.


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