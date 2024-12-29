У понеділок світло в Україні відключатимуть з 8 до 17 години

У понеділок, 30 грудня, в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня, повідомляє “Укренерго”.
Для побутових споживачів:
- Відключення відбуватимуться в одній черзі з 08:00 до 17:00.
Для промисловості та бізнесу:
- Застосовуватимуться графіки обмеження потужності з 08:00 до 19:00.
Причина обмежень:
- Наслідки ракетно-дронової атаки, яка пошкодила ключові енергетичні об’єкти.
Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкодженого обладнання, щоб повернути стабільне електропостачання.
⚠️ Важливо:
Час і обсяги обмежень можуть змінюватися протягом дня. Оновлену інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна знайти на офіційному сайті або сторінках вашого обленерго в соціальних мережах.
💡 Рекомендація для споживачів:
Після відновлення електропостачання намагайтеся не вмикати одразу кілька потужних електроприладів, щоб уникнути перевантажень.
Дотримання цих порад допоможе енергосистемі працювати стабільніше в умовах війни.