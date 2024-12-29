У понеділок світло в Україні відключатимуть з 8 до 17 години

У понеділок, 30 грудня, в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня, повідомляє “Укренерго”.

Для побутових споживачів:

Відключення відбуватимуться в одній черзі з 08:00 до 17:00.

Для промисловості та бізнесу:

Застосовуватимуться графіки обмеження потужності з 08:00 до 19:00.

Причина обмежень:

Наслідки ракетно-дронової атаки, яка пошкодила ключові енергетичні об’єкти.

Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкодженого обладнання, щоб повернути стабільне електропостачання.

⚠️ Важливо:

Час і обсяги обмежень можуть змінюватися протягом дня. Оновлену інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна знайти на офіційному сайті або сторінках вашого обленерго в соціальних мережах.

💡 Рекомендація для споживачів:

Після відновлення електропостачання намагайтеся не вмикати одразу кілька потужних електроприладів, щоб уникнути перевантажень.

Дотримання цих порад допоможе енергосистемі працювати стабільніше в умовах війни.