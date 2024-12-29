Економіка

У понеділок світло в Україні відключатимуть з 8 до 17 години
29 Грудня 2024 18:25
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відключення
Ілюстративне фото / Фото “Харківобленерго”

У понеділок, 30 грудня, в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня, повідомляє “Укренерго”.

Для побутових споживачів:

  • Відключення відбуватимуться в одній черзі з 08:00 до 17:00.

Для промисловості та бізнесу:

  • Застосовуватимуться графіки обмеження потужності з 08:00 до 19:00.

Причина обмежень:

  • Наслідки ракетно-дронової атаки, яка пошкодила ключові енергетичні об’єкти.

Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкодженого обладнання, щоб повернути стабільне електропостачання.

⚠️ Важливо:
Час і обсяги обмежень можуть змінюватися протягом дня. Оновлену інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна знайти на офіційному сайті або сторінках вашого обленерго в соціальних мережах.

💡 Рекомендація для споживачів:
Після відновлення електропостачання намагайтеся не вмикати одразу кілька потужних електроприладів, щоб уникнути перевантажень.

Дотримання цих порад допоможе енергосистемі працювати стабільніше в умовах війни.


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