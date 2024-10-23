Кримінал

У Полтаві затримали ще двох підпалювачів військових автівок
23 Жовтня 2024 16:16
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сбу
СБУ та Нацполіція затримали підпалювача / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали у Полтаві ще двох поплічників російських спецслужб, які підпалювали службові авто Сил оборони.

Як розповіли у СБУ, протягом доби фігуранти спалили у Кременчуці 3 позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань.

“Фігурантами виявилися двоє місцевих студентів віком 18 та 19 років, які шукали “легких” грошей на Телеграм-каналах. Там на них вийшов представник РФ, який за обіцянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.


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