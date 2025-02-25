Суспільство

У Полтаві демонтували пам’ятник Петру І (фото)
25 Лютого 2025 17:23
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25 лютого у Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І на підставі рішення Міністерства культури та інформаційної політики України.

Про це повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова на своїй сторінці у Facebook.

“Згідно з рішенням Міністерства культури та інформаційної політики України, пам’ятник Петру I було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації”, – написала Ямщикова.

Демонтаж пам’ятника Петру I у Полтаві / Фото: Катерина Ямщикова / facebook

Вона також уточнила, що демонтаж пам’ятника було здійснено відповідно до чинного законодавства і після виконання всіх необхідних процедур.

Йдеться про пам’ятник, розташований біля музею “Поле Полтавської битви”. Також у Полтаві планують демонтувати пам’ятник на місці відпочинку Петра I.


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