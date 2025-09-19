У Полтаві через скарги місцевих демонтували гелікоптер, встановлений на місці пам’ятника Петру I

У Полтаві демонтували військовий гелікоптер Мі-2, який напередодні встановили на постамент де раніше був пам’ятник Петру I.

Як повідомила пресслужба 18-ї бригади армійської авіації в коментарі “Суспільному”, інсталяцію планували залишити приблизно на три тижні до 10-ї річниці створення бригади. Втім, вертоліт простояв лише добу: його підняли на платформу ввечері 17 вересня, а вже наступного вечора зняли.

Причиною стала неоднозначна реакція містян.

Як вказує “Суспільне”, полтавці по-різному сприйняли ідею. Частина жителів вважає, що це цікава фотозона та спосіб вшанувати військових. Інші ж висловлювали занепокоєння з міркувань безпеки: муляж вертольота можуть сплутати з бойовою технікою під час повітряних атак.