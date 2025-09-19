        Суспільство

        У Полтаві через скарги місцевих демонтували гелікоптер, встановлений на місці пам’ятника Петру I

        Федір Олексієв
        19 Вересня 2025 10:10
        Вертоліт Мі-2, який встановили в центрі Полтави / Фото: Суспільне
        У Полтаві демонтували військовий гелікоптер Мі-2, який напередодні встановили на постамент де раніше був  пам’ятник Петру I.

        Як повідомила пресслужба 18-ї бригади армійської авіації в коментарі “Суспільному”, інсталяцію планували залишити приблизно на три тижні до 10-ї річниці створення бригади. Втім, вертоліт простояв лише добу: його підняли на платформу ввечері 17 вересня, а вже наступного вечора зняли.

        Причиною стала неоднозначна реакція містян.

        Як вказує “Суспільне”, полтавці по-різному сприйняли ідею. Частина жителів вважає, що це цікава фотозона та спосіб вшанувати військових. Інші ж висловлювали занепокоєння з міркувань безпеки: муляж вертольота можуть сплутати з бойовою технікою під час повітряних атак.


