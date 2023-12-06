У Києві відкрили пам’ятник Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів Слава Україні

У Києві на території Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця відкрили пам’ятник розстріляному російськими окупантами Герою України Олександру Мацієвському. Про це у середу, 6 грудня, повідомляє “Суспільне”.

Відкриття експозиції відбулося у День Збройних сил України.

Пам’ятник створив скульптор Олег Цьось, який витратив на роботу майже два місяці, вивчаючи обличчя із фотографій по паспорту та відео.

На відкритті були присутні мати та дружина Олександра Мацієвського.

Олександра Мацієвського, який потрапив у полон, розстріляли російські окупанти після слів Слава Україні у грудні 2022 року. Відео розстрілу поширили у Мережі 6 березня 2023-го.