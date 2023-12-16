У Києві демонтували пам’ятник екіпажу бронепоїзда

Сьогодні у Дарницькому районі Києва демонтували ще один радянський пам’ятник – екіпажу більшовицького бронепоїзда “Таращанець”.

“Сьогодні пам’ятник успішно демонтовано та відправлено до майстерні родини Валентина Зноби, його син Микола також є скульптором”, – повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

Пам’ятник був встановлений на честь екіпажу бронепоїзда Таращанець, який був задіяний більшовиками. Бронепоїзд обороняв від денікінців Дарницький залізничний вузол.

На місці демонтованого монумента встановлять памʼятний монумент Героям російсько-української війни, а вулицю К. Заслонова планують перейменувати на вулицю Героїв-дарничан.