У польському Щецині автомобіль в’їхав у натовп людей, постраждало 6 українців

Через аварію у польському місті Щецин, коли автомобіль в’їхав у натовп людей, постраждало 20 людей, серед них – шість громадян України, повідомив воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський.

За словами воєводи, постраждалих внаслідок аварії доправили до семи лікарень, передає Радіо Свобода.

Консул України у Гданську Олександр Плодистий у коментарі повідомив, що серед постраждалих українців четверо жінок і чоловік віком від 20 до 42 років, а також п’ятирічний хлопчик. За його словами, вони зазнали травм різного ступеня тяжкості та перебувають у трьох шпиталях. 41-річна жінка перебуває в критичному стані.

Плодистий запевнив, що українці отримують всю необхідну медичну допомогу.

Аварія сталася 1 березня у центрі Щецина. Чоловік на легковому автомобілі виїхав на пішохідний перехід, а потім на тротуар, де наїхав на натовп людей.

Згодом водій намагався втекти, але зіштовхнувся з трьома автомобілями, в результаті чого постраждало ще четверо людей.

Водія затримав один зі свідків інциденту.

2 березня польський суд взяв водія під арешт на три місяці.