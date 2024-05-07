У польському Кабміні знайшли прослушку

Польські спецслужби виявили підслуховуючій пристрій у приміщенні, де сьогодні, 7 травня, має пройти виїзне засідання Кабінету міністрів.
Про це повідомив речник польського міністра з питань координації спецслужб Яцек Добжинський.
“Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування, у приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіце”, – йдеться дописі Добжинського.
Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie pic.twitter.com/OOdZPSiifU— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 7, 2024