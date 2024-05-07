У польському Кабміні знайшли прослушку

Польські спецслужби виявили підслуховуючій пристрій у приміщенні, де сьогодні, 7 травня, має пройти виїзне засідання Кабінету міністрів.

Про це повідомив речник польського міністра з питань координації спецслужб Яцек Добжинський.

“Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування, у приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіце”, – йдеться дописі Добжинського.