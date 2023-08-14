Суспільство

У Польщі знову затримали двох російських шпигунів

14 Серпня 2023 11:38
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шпигун, рф, польща

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали “ПВК Вагнер”.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter.

“ABW (Агентство внутрішньої безпеки) спільно з поліцією виявило і затримало двох росіян, які у Кракові та Варшаві поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера”.

За словами Камінського, обом росіянам висунули звинувачення у шпигунстві. Їх узяли під варту.

Нагадаємо, голова Міністерства внутрішніх справ та міністр-координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський оголосив 16 березня, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. В рамках цієї операції затримало дев’ять осіб.


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