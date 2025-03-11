У Польщі затримали українку, засуджену в Казахстані за торгівлю людськими органами

Польські прикордонники затримали громадянку України, яку в Казахстані засудили до 12 років ув’язнення за участь у міжнародній злочинній групі, що займалася торгівлею людськими органами.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на польську прокуратуру, 35-річну жінку, відому як Ксенія П., затримали на залізничному переході між Україною та Польщею на підставі “червоного повідомлення” Інтерполу.

За даними слідства, Ксенія П. була визнана винною у причетності до злочинної групи, яка з 2017 по 2019 рік здійснювала незаконні операції з трансплантації органів. Жінка допомагала отримати нирки у 56 потерпілих із Казахстану, України, Вірменії, Азербайджану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Таїланду для подальшого продажу на “чорному ринку”.

З листопада 2020 року вона перебувала у міжнародному розшуку.

Польська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий арешт затриманої на один тиждень для подальшої екстрадиції до Казахстану.