Кримінал

Українець намагався провезти до Польщі крокодила в багажнику
13 Березня 2025 16:44
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Польські прикордонники в пункті пропуску Кросьценко разом із митниками запобігли спробі контрабанди рідкісного карликового крокодила.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

12 березня 46-річний громадянин України прибув на кордон на Volkswagen, а під час перевірки у його багажнику виявили живого плазуна.

Крокодил / Фото: Straż Graniczna

Як з’ясувалося, тварина належить до охоронюваного виду Osteolaemus tetraspis, який перебуває під захистом Вашингтонської конвенції (CITES).

Оскільки чоловік не мав необхідного дозволу на ввезення, крокодила вилучили. Справу розслідують польські митно-податкові органи в Перемишлі.


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