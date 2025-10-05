У Польщі знайшли уламки БПЛА: працюють військові слідчі

У селі Зареби Вархоли в окрузі Островському, Мазовецьке воєводство, правоохоронці Польщі виявили уламки невідомого об’єкта, схожого на безпілотник. На місці працює військова жандармерія під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Як повідомляє RMF24, повідомлення про знахідку надійшло після 18:00 — місцевий мешканець помітив на полі уламки невідомого пристрою. Найближчі до місця падіння будівлі — нежитлові.

Розслідування проводить військова жандармерія спільно з поліцією. Територію знахідки взято під охорону, фахівці з’ясовують походження об’єкта та чи має він військове призначення.

Це вже не перший подібний випадок за останній рік, коли на території Польщі знаходять уламки ймовірно безпілотних літальних апаратів після нічних атак на територію України.