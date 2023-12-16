Суспільство

У Польщі зменшилася кількість українських біженців, які хочуть залишитись

16 Грудня 2023 15:25
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біженці, польща

За даними дослідження міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal, лише 20% українців висловили чіткий намір залишитись у Польщі назавжди. 13% планують проживати тут до 5 років, 11% розглядають можливість затриматися щонайменше на рік, а 10% планують перебування на півроку.

Про це повідомляє Польське радіо.

У березні поточного року бажання залишатися жити у Польщі назавжди висловили 38% українців, які залишили батьківщину через воєнні дії. Восени 2022 року такі плани зводили 35%.

Згідно з опитуванням, проведеним у листопаді 2023 року, 46% українців з числа опитаних не можуть визначитися, чи варто їм залишатися в Польщі, повернутися додому чи обрати іншу європейську країну. Аналітики агентства пов’язують високий відсоток тих, хто сумнівається із запланованим підвищенням мінімальної зарплати в Польщі з 1 січня 2024 року до рівня 3222 злотих (приблизно 743 євро), що є рекордним рівнем за останні 15 років.

Експерти агентства зазначають, що підвищення мінімальної заробітної плати має найбільший позитивний вплив на працівників низькокваліфікованих професій, таких як заводські робітники, пакувальники та інші. Як повідомляється, кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла вперше з березня поточного року та на кінець жовтня перевищила 957 тисяч осіб, що свідчить про зміну тенденції до збільшення.


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