У Польщі зійшли з рейок два вантажні потяги

У польській Сілезії в ніч на 21 листопада сталася аварія за участю двох вантажних потягів, які зіткнулися та отримали серйозні пошкодження. Обидва машиністи залишилися живими.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався поблизу населеного пункту Кузня Раціборська. У результаті зіткнення один із вагонів у середині складу перекинувся, що спричинило сходження з рейок обох потягів.

Один машиніст був госпіталізований для обстеження, іншого оглянули на місці й відпустили.

На місці події з 4:00 ранку працюють пожежно-рятувальні бригади та співробітники залізниці. Рух на залізничній лінії тимчасово зупинено, а інші потяги спрямовано в об’їзд.