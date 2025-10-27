У Польщі затримали двох українців, які працювали на іноземну розвідку

У польському місті Катовіце затримали двох громадян України, яких підозрюють у роботі на іноземну розвідку. Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський, передає RP.pl.

За даними слідства, 32-річний чоловік і 34-річна жінка виконували розвідувальні завдання, що включали збирання інформації про військовий потенціал Республіки Польща та встановлення обладнання для прихованого спостереження за об’єктами критичної інфраструктури.

Отримані ними відомості стосувалися польських військовослужбовців, а також інфраструктури, зокрема транспортної, що використовується для логістичної та військової підтримки України.

Затримані громадяни України за рішенням суду проведуть три місяці під вартою.

Як зазначає RP.pl, це не перший подібний випадок. Минулого тижня прем’єр Дональд Туск повідомив про вісім затримань у різних регіонах Польщі, пов’язаних із підозрами у підготовці диверсій. Агентство внутрішньої безпеки (ABW) підозрює, що ці особи діяли в інтересах російських спецслужб.

Зокрема, 16 жовтня ABW спільно з румунськими службами безпеки затримала громадянина України Данила Г., який, за версією слідства, вів шпигунську діяльність на території Польщі та Румунії. Йому інкримінують підготовку актів саботажу, зокрема спроби відправлення до України посилок із вибуховими речовинами.

З початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано понад 110 випадків атак і спроб атак, пов’язаних із Росією, більшість із яких сталися саме в Польщі та Франції. Спецслужби наголошують, що вербування агентів здійснюється через даркнет і месенджер Telegram.